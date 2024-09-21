شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى توقيع اتفاقية إطلاق أول مجلس استشارى تكنولوجي للصناعة والصحة.

جاء ذلك على هامش الأسبوع الأول لشباب الجامعات التكنولوجية، والذي تختتم فعالياته مساء اليوم بمدينة أبوقير في الإسكندرية.

ويأتي ذلك في إطار تحالفات الإقليم الشمالي، بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية المختلفة، تماشيا مع تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

وشمل تدشين أول مجلس استشاري تكنولوجي للصناعة والصحة توقيع جامعة برج العرب التكنولوجية العديد من بروتوكولات التعاون مع العشرات من رجال الصناعة والإنتاج للانضمام للمجلس الاستشاري التكنولوجي للصناعة والصحة ، حيث وقع البروتكولات الدكتورة رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ونائب الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري، لدكتور علي عيسى رئيس لجنة الصحة بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة السرايا سكان، والدكتور علاء عرفة عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس اللجنة الصناعية بجمعية رجال الاعمال بالإسكندرية.

مهام أول مجلس استشاري تكنولوجي للصناعة والصحة

وأوضح الدكتور محمد الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية والرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري، أن أول مجلس استشاري تكنولوجي للصناعة والصحة سيعمل على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، من خلال توفير فرص تدريب عملي للطلاب في بيئة العمل الحقيقية، وتعزيز قدراتهم العملية والمهنية، وتحفيز الابتكار والبحث العلمي من خلال التعاون في المشاريع البحثية المشتركة، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والصحي، وكذلك تنظيم ورش عمل وندوات تدريبية، والاستفادة من خبرات الكوادر العاملة في الشركات والمصانع، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تطوير المجتمع.

وشهد أسبوع شباب الجامعات الأول مشاركة واسعة من رجال الصناعة في مختلف المجالات المرتبطة بتخصصات الجامعات التكنولوجية، كما شهد العديد من ورش العمل التي استعرضت أحدث المعدات في عالم التكنولوجيا الصناعية والصحية، وذلك من خلال معرض للمنتجات الصناعية وضمت قائمة الكيانات الصناعية المشاركة المجموعة العلمية المتكاملة ISG - Arias Egypt والتي تعمل على تقديم أفضل الحلول لدعم وتطوير البنية التحتية المعملية والتعليمية في الجامعات والحلول الهندسية المتكاملة والدعم التقني لضمان جودة وكفاءة التعليم والتدريب في الجامعات.

كما شاركت بالأسبوع بورش عمل وعروض مجموعات فوتون، وسمليتر، وسمارت سيستم إضافة إلى مجموعة من البنوك الوطنية التي تقدمها بنك القاهرة.

وشهد الأسبوع تنافس ٤٠ ابتكار من تنفيذ طلاب الجامعات التكنولوجية العشرة من أبرزها جهاز تعقيم وترشيد المياه ومكافحة الحرائق وباركينج آلى وتجفيف الأغذية وكذلك جهاز إنذار لترشيد منسوب المياه في الأراضي الزراعيه يعمل بالذكاء الاصطناعي وأنظمة تحكم عن بعد لمكافحة جميع انواع الحرائق وربوت مطور لمكافحة الحريق وباركينج آلى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ويتم تدريب النظام على تحديد المركبات وأماكن وقوف السيارات الشاغرة في ظل ظروف متنوعة وتطوير نظام شامل، متكامل مع كاميرات المراقبة، للكشف السريع عن هذه المعلومات ونقلها مباشرة إلى السائقين عبر تطبيق الهاتف المحمول.

وتتضمن مبتكرات الطلاب جهاز مطور لتجفيف الأغذية باستخدام الطاقة المتجددة لتفادي عيوب التجفيف التقليدى وتقليل المدة الزمنية المستغرقة فى التجفيف التقليدى وإنتاج منتجات عالية الجودة . كما ابتكر فريق طلابي آخر منتج غذائي غني بالبروتين يجمع خصائص اللحوم وطعم مصنعات اللحوم المختلفة من همبورجر واستيك وسوسيس وغيرها مصنعة بالكامل من مستخرجات الدقيق وفول الصويا.

وفيما يخص مبتكرات طلاب برامج الطاقة المتجددة طور الطلاب مجمع شمسي هرمي يلتقط ضوء الشمس من زوايا متعددة، مما يلغي الحاجة إلى تحديد المواقع بدقة. يوفر هذا التصميم المبتكر مساحة أكبر، ويعزز الكفاءة، ويساهم في مكافحة الانحباس الحراري العالمي.

كما ابتكروا جهاز يجفف المجفف المحاصيل بكفاءة في وقت قصير، ويحميها من الغبار والقوارض، مما يسمح بفترات تخزين أطول واستخدامها بعد انتهاء موسمها الطبيعي وتطوير سيارات جولف وطابعات ثلاثية الأبعاد (3D Printer) تقنية حديثة تتيح تصنيع مجسمات وأشكال ثلاثية الأبعاد والاطراف الصناعية وتستخدم في مجالات مثل التصميم وتطبيقات الهندسه والتطبيقات الطبية.