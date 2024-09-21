آخر تطورات المرحلة الثالثة لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اليوم ، مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثالثة لعدد 295 عمارة بإجمالي 7080 وحدة سكنية بزهرة العاصمة بالامتداد الشرقي لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و وصلت نسبة التنفيذ 80 % ومن المتوقع بداية تسليم المشروع فى نهاية ديسمبر .

وقام رئيس الجهاز بالتنبيه المشدد علي الشركات المنفذة بالالتزام بكافة الشروط والمواصفات الفنية للمشروع والالتزام بالمواعيد والبرامج الزمنية المحددة لتسليم العمارات .

وتفقد مشروعات الخدمات الجاري تنفيذها بالمرحلة الثالثة من وحدة صحية وسوق تجارى وحضانة الجاري تنفيذهم وشدد على والالتزام بالمواعيد والبرامج الزمنية المحددة لتسليم الخدمات .

كما تفقد عامر، مشروع الاسكان الاجتماعي عدد 14 عمارة بإجمالي 336 وحدة سكنية بقيمة استثمارية 120 مليون جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ العمارات 41 % ومتوقع نهو المشروع فى 30يونيو المقبل ..

كما تم المرور ايضا على مشروع 92 عمارة لعدد 2208 وحدة سكنية نموذج ذو الطابع المميز الجاري تنفيذه واشار المهندس عبد الناصر محمد يوسف نائب رئيس الجهاز للتنفيذ بانه يتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 570 مليون جنيه كما وصلت نسبة التنفيذ 92% ومن المتوقع نهو المشروع فى 30/12/2024

وقد وجه ، بدفع الأعمال بالمشروعات وتم التنبيه على الشركات المنفذة مشدداً بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية واكد رئيس الجهاز ، على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع وبذل مزيد من الجهد وزيادة عدد المعدات والعمالة كما وجه بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة من المشروع

كما اكد على القائمين علي الأعمال من (مسؤولي الجهاز ومسؤولي الشركات ) بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحدد لها للوصول بالمدينة الي المظهر اللائق