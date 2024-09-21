سقوط "عاطل" تخصص في سرقة الهواتف المحمولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "عاطل" بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

تبين عقب ضبط المتهم أنه بحوزته هاتف محمول مجهول المصدر "متحصلات نشاطه الإجرامى".

أقر بارتكاب 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" وتم بإرشاده ضبط جماعة المسروقات المستولى عليها.

كما لقى طفل مصرعه بقرية ميت فارس التابعة بمركز بنى عبيد، فى محافظة الدقهلية، غرقا فى ترعة، وتمكن الأهالى من انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بغرق طفل أثناء استحمامه فى ترعة قرية ميت فارس بمركز بنى عبيد.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتبين أن الأهالى تمكنوا من انتشال الطفل ويدعى مهاب أحمد ممدوح عبدالله، ويبلغ من العمر 12 عامًا، مقيم بقرية كفر ميت فارس، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر، أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، فى حادث تصادم توك توك ودراجة نارية، على طريق جمصة الدولى فى محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية، على الطريق الدولى أمام جامعة المنصورة الأهلية، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: محمد العربى الباسى عبدالعزيز، 15 سنة، بكسر مضاعف بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بالذراعين والقدمين، وخالد العربى محمد عبدالعزيز، 20 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات بالرقبة، مقيمان قرية الركابية مركز بلقاس، وعبدالفتاح مصطفى عبدالسلام محمود، 32 سنة، مقيم بدمياط الجديدة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات بالكتف الأيمن واليدين والقدمين والرقبة.

تم نقل المصابين لمستشفى جمصة المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.