سقوط مهندس يدير شبكة توزيع إنترنت منزلي دون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (مهندس – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بإدارة وتشغيل شبكة "بدون ترخيص" لتوزيع خدمة الإنترنت المنزلي على المواطنين بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من المعدات والأدوات التي يستخدمها في مزاولة نشاطه غير المشروع) واعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى واقعة أخري لقى طفل مصرعه بقرية ميت فارس التابعة بمركز بنى عبيد، فى محافظة الدقهلية، غرقا فى ترعة، وتمكن الأهالى من انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بغرق طفل أثناء استحمامه فى ترعة قرية ميت فارس بمركز بنى عبيد.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتبين أن الأهالى تمكنوا من انتشال الطفل ويدعى مهاب أحمد ممدوح عبدالله، ويبلغ من العمر 12 عامًا، مقيم بقرية كفر ميت فارس، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر، أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، فى حادث تصادم توك توك ودراجة نارية، على طريق جمصة الدولى فى محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية، على الطريق الدولى أمام جامعة المنصورة الأهلية، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: محمد العربى الباسى عبدالعزيز، 15 سنة، بكسر مضاعف بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بالذراعين والقدمين، وخالد العربى محمد عبدالعزيز، 20 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات بالرقبة، مقيمان قرية الركابية مركز بلقاس، وعبدالفتاح مصطفى عبدالسلام محمود، 32 سنة، مقيم بدمياط الجديدة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات بالكتف الأيمن واليدين والقدمين والرقبة.

تم نقل المصابين لمستشفى جمصة المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.