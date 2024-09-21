شاهد..غرفة عمليات طوارئ منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان

قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن الوزارة فعلت غرفة عمليات الطوارئ منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، ودربت المستشفيات على خطة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الجرحى.

وواجه لبنان الأسبوع الماضي انفجارات في أجهزة اتصال لاسلكية بحوزة حزب الله، أسفرت عن مقتل 37 شخصا وأكثر من 3 آلاف جريح.

كما شنت إسرائيل أمس غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت أسفرت عن مقتل عدد من عناصر حزب الله بينهم قيادان بارزان هما إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.

وحسب فضائية الغد، قال فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني إن الجيش الإسرائيلي لا يتورع عن استهداف المدنيين، وهو ما ظهر مؤخرا من خلال الغارات التي استهدفت لبنان.

وفي مداخلة عبر شاشة الغد، قال الوزير فراس الأبيض إن لبنان كان يتوقع أن تستهدف إسرائيل المدنيين، مستشهدا بما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين حيث سُجل أكثر من 3000 جريح في فترة زمنية قصيرة.

وأضاف أن أكثر من 130 مستشفى تم تدريبها ضمن خطة طوارئ، مع تشبيك فعال بين المستشفيات والفرق الإسعافية لضمان تقديم أفضل رعاية للمصابين.

وتابع موضحا: تم تشغيل 110 سيارة إسعاف و90 مستشفى لاستقبال المرضى، في ظل الجهوزية العالية للقطاع الصحي.

ومضى وزير الصحة اللبناني قائلا تم تعزيز مخزون الأدوية في مستودعات وزارة الصحة ليكفي لـ4 أشهر قادمة، لكن الاعتداءات الواسعة وغير المسبوقة زادت من استهلاك هذه المستلزمات.

وأوضح، أن بلاده تدرس استقدام المزيد من الأدوية عن طريق المستوردين في لبنان أو المساعدات الموجهة من الدول الأخرى.

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