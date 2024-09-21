حزب الله يشيّع عدداً من شهداء العدوان الإسرائيلي في بيروت

شيّع حزب الله وعناصر المقاومة الإسلامية، السبت، عدداً من شهداء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، يوم أمس الجمعة، وأدّى إلى استشهاد 37 شخصاً.

ووسط حشودٍ شعبية، وهتافات مُنددة بـ"إسرائيل" وأميركا، ومناصرة للمقاومة في غزّة وفلسطين المحتلة، انطلقت مواكب تشييع الشهداء على طريق القدس في مناطق لبنانية عدةّ، ففي منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية شيّع حزب الله 3 شهداء، وهم: الشهيد عباس سامي مسلماني، الشهيد أحمد ديب، والشهيد حسن عبد الساتر.

وكذلك، جرى تشييع الشهيد القائد في حزب الله، أحمد وهبي، في مدينة بعلبك في البقاع اللبناني.

وخلال مراسم تشييع القائد وهبي في بعلبك، قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله، الشيخ محمد يزبك إنّ "جبهة المقاومة اليوم تسير نحو مزيدٍ من التماسك والحضور لمواجهة الأعداء حتى تحقيق النصر".

وأكّد يزبك أنّ "هذه الدماء والجراحات القلبية ستتحول إلى قوّة وعزيمة لمواجه أعداء الله والإنسانية"، مضيفاً أنّ "فجر النصر لآتٍ فلا وهن ولا حزن على المستقبل، وإنّ بصيرتنا لمعنا، وندرك ماذا نفعل وكيف نُقاتل؟".

وفي جنوبي لبنان، شيّعت المقاومة كلاً من الشهيد حسين علي محسن غندور في النبطية الفوقا، والشهيد محمد أحمد رضا في عنقون، والشهيد حسن حسين ماضي في ميدون، والشهيد جهاد خنافر في عيناثا.

القائد الجهادي الكبير الشهيد إبراهيم عقيل

وفي السياق نفسه، دعا حزب الله لحضور مراسم تشييع الشهيدين القائد الجهادي الكبير الشهيد إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر)، والشهيد المجاهد محمود ياسين حمد (فجر)، والتي تنطلق في باحة شورى حزب الله في حارة حريك نحو روضة الحوراء زينب (عليها السلام) في الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم غد الأحد عند الساعة 4 عصراً.

وفجر اليوم السبت، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، كوكبة من مجاهديها شهداء على طريق القدس، في إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الجمعة، وأسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى المدنيين من بينهم القائد الجهادي الكبير، إبراهيم محمد عقيل، والقائد أحمد محمود وهبي.