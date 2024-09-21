قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس مسجل خطر لسرقته هاتف سيدة أجنبية بأسلوب الخطف.

حيث تمكن رجال مباحث دار السلام من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة القسم لقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" مستقلًا دراجة نارية، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وبإخطار اللواء علاء بشندي، مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر فقد شهدت منطقة برج العرب بغرب الاسكندرية حادث ماساوى حيث لقى 4 عمال غطاسين مصرعهم داخل بيارة صرف صحى بالحى الخامس .

كان مامور قسم شرطة برج العرب بغرب قد تلقى اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورد بلاغ من الاهالى وقوع حادث مصرع عدة أشخاص داخل بيارة صرف صحي في الحي الخامس بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بفريق متخصص وتم استخراج جثامين 4 أشخاص، ونقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وجاري التحقيق في الواقعة. وكشفت المعلومات أن الحادث وقع عقب قيام أحد الغطاسين بالعمل في بيارة فاختل توازنه ووقع بداخلها، وعندما حاول زملائه إنقاذه لقوا جميعهم مصرعهم، وهم كل من؛ علي.ع-32 عاما، جمعة.س- 41 عاما، عادل.ق- 30 عاما، محمد.ع.

انتقل فريق من الاجهزة الامنية والنيابة العامة لمعاينة الحادث وسؤال شهود الواقعة ، امرت النيابة ، بالتصريح بدفن جثامين 4 غطاسين لقوا مصرعهم داخل بيارة صرف صحي في الحي الخامس بمنطقة برج العرب في الإسكندرية. وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

توقيع الكشف الطبي على الضحايا لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة والتصريح بدفنهم بعد ذلك، كما قررت ندب فريق فني لمعاينة موقع الحادث وفحص توافر الاشتراطات الصحية وقواعد الأمان داخل المكان.