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حزب الله يستهدف ثكنة زبدين وموقع الرمثا في الأراضي المحتلة بالصواريخ
السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف ثكنة زبدين وموقع الرمثا في الأراضي المحتلة بالصواريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

حزب الله يستهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعا ، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا ، في الأراضي المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

 

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من يوم السبت 21-9-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من يوم السبت 21-9-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

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