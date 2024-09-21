أعراض التصلب المتعدد.. 5 علامات مبكرة

التصلب المتعدد، هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب إعاقة شديدة ومع ذلك، تختلف كل حالة من حالات التصلب المتعدد عن الأخرى، ويعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة فقط لهذه الحالة.

ما هي العلامات المبكرة لمرض التصلب المتعدد ومتى يحين وقت زيارة الطبيب؟

وله العديد من الأعراض المحتملة، بما في ذلك مشاكل في الرؤية، وضعف حركة الذراعين والساقين، وفقدان التوازن، وهي إحدى الإعاقات الأكثر شيوعًا بين الشباب، وغالبًا ما يتم تشخيصها لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا، ولكن يمكن تشخيصها في أي عمر كما أنه أكثر شيوعاً عند النساء منه عند الرجال بثلاث مرات.

أعراض أخرى

الوخز والخدر

نظرًا لأن مرض التصلب المتعدد يؤثر على الحبل الشوكي والجهاز العصبي المركزي، فقد تلاحظ نقصًا في الإحساس عند لمس الأشياء أو إحساسًا بالوخز ناتجًا عن تلف الأعصاب وغالبًا ما تظهر على الساقين والذراعين والأصابع والوجه. قد يبدو الأمر وكأنه إحساس حارق.

تشنجات عضلية

تعد حركات العضلات اللاإرادية شائعة في مرض التصلب المتعدد، كما هو الحال مع تصلب بعض العضلات وفي الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة لمرض التصلب المتعدد، قد تصبح بعض العضلات متصلبة جدًا لدرجة أنها لم تعد قادرة على الانحناء.

التعب المزمن

قد يصاب الأشخاص المصابون بالتصلب المتعدد بالتعب المزمن نتيجة لتلف أعصاب الحبل الشوكي، والذي يؤثر بشكل ملحوظ في البداية على الساقين.

مشاكل في التوازن أو الدوخة

قد يكون الأشخاص المصابون بالتصلب المتعدد أكثر عرضة لخطر الإصابة بحالات مثل الدوخة، حيث تشعر كما لو أن كل شيء من حولك يدور، ويمكن أن يؤثر مرض التصلب العصبي المتعدد أيضًا على توازنك، خاصة عند النهوض من وضعية الجلوس.

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا لمرض التصلب المتعدد ما يلي:

فقدان السمع

التشنجات

اهتزاز لا يمكن السيطرة عليه

ضيق التنفس

فقدان التذوق