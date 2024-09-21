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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

البرازيل تفتتح المؤتمر الحادي عشر لاتحاد المؤسسات العربية الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتحت البرازيل، المؤتمر الحادي عشر لاتحاد المؤسسات العربية الفلسطينية  (Fepal)، بحضور السفراء العرب، وسياسيين، وناشطين وصحفيين للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. 

 

وأكد رئيس الاتحاد وليد رباح، أهمية اتحاد الجالية الفلسطيني في مواجهة الرواية الصهيونية، والتأكيد أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يتنازل عن حقوقه الشرعية اينما تواجد.

 

رسالة تحية وثقة من الرئيس محمود عباس 

بدوره، نقل سفير دولة فلسطين لدى البرازيل إبراهيم الزبن، رسالة تحية وثقة من الرئيس محمود عباس للجالية الفلسطينية والاتحاد، مشددا على ضرورة وحدة الجالية في مواجهة التحديات ودعم نضال الشعب الفلسطيني. 

 

وشارك في افتتاح المؤتمر العديد من الشخصيات الدبلوماسية البارزة، من بينهم سفيرة فلسطين لدى تشيلي فيرا بابون، وسفيري ليبيا والعراق لدى البرازيل، والقنصل السوري في ساو باولو، ورئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي رافائيل المصري.

 

حرب الإبادة الحالية

وأشادت شخصيات سياسية ودينية بنضال وتضحيات الشعب الفلسطيني منذ النكبة الأولى، وصولا إلى حرب الإبادة الحالية ومحاولات التهجير والتطهير العرقي.

 

ستستمر أعمال المؤتمر لمدة يومين، تشمل عدة جلسات نقاشية مهمة يشارك فيها كبار الخبراء. ومن بين المواضيع المطروحة، جلسة بعنوان "العالم العربي الجديد وتداعياته على المجتمع العربي البرازيلي"، وأخرى بعنوان "الفصل العنصري في فلسطين وتداعياته"، إضافة إلى جلسة عن "أهمية ودور التضامن مع فلسطين"، كذلك سيتم تناول موضوع "الإبادة الجماعية في فلسطين والقانون الدولي".

 

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