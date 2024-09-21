نوريس أول المنطلقين في سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورميلا وان

نجح البريطاني لاندو نوريس سائق فريق مكلارين في الفوز بالمركز الأول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة سنغافورة الكبرى على حلبة مارينا باي وبالتالي سيكون لاندو نوريس هو اول المنطلقين في السباق النهائي مساء الاحد .

ونجح نوريس في الفوز بالمركز الأول بعد تجارب تأهيلية هادئة حتى المرحلة الثالثة التي شهدت ظهور العلم الأحمر بعد بدايتها مباشرة حيث اصطدم السائق الأسباني كارلوس ساينز بالحائط مما أدى الى خروجه من التجارب لتتوقف المرحلة الثالثة لفترة من الوقت وتقتصر في النهاية على لفة واحدة أجراها السائقين على الإطارات الناعمة الجديدة حيث نجح لاندو نوريس بالفوز بالمركز الأول ثم جاء ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول في المركز الثاني ولويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثالث ثم زميله جورج راسل في المركز الرابع .

المركز الخامس جاء فيه أوسكار بياسترى سائق فريق مكلارين قبل المركز السادس الذي احتله سائق هاس نيكو هولكينبيرج والسابع فرناندو الونسو سائق استون مارتن و الثامن يوكي تسونودا سائق ريد بول .

المركز التاسع احتله شارل ليكلير سائق فيراري الذي ألغى الزمن الذي سجله في الجزء الثالث من التجارب التأهيلية بسبب خروج خارج الحلبة في الملف السابع عشر الحلبة بينما احتل كارلوس ساينز المركز العاشر بعد اصطدامه بالحائط بسبب فقد السيطرة على السيارة في المرحلة الثالثة .