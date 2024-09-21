طبيب جهاز هضمي: الطعام الجاف لا يسبب التهاب المعدة

أفاد طبيب الجهاز الهضمي أندريه خاريتونوف بأن الكثير من الناس يثقون في الآراء الخاطئة حول ضرر أو فائدة بعض المنتجات، وأشار أيضًا إلى أن بعض النظريات الشائعة حول التغذية هي في الأساس خرافات وقد أطلق على إحدى هذه الأساطير اسم فكرة أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤذي الجدران الحساسة للجهاز الهضمي من الداخل.

لا توجد نهايات عصبية في الغشاء المخاطي للمعدة تستشعر الألم، ولا يمكن لأي طعام أن يتآكل أو يخدش الغشاء المخاطي، والإيثانول الموجود في المشروبات الكحولية القوية أو، على سبيل المثال، جوهر الخل قادر على القيام بذلك.

وأضاف أندريه خاريتونوف أنه يعتبر فكرة أن الطعام الجاف ضار هو أسطورة أخرى وفي الواقع، أوضح الطبيب، أن مثل هذه الأطعمة لا تؤدي إلى التهاب المعدة (كما يُزعم كثيرًا)، وبشكل عام لا تسبب مشاكل للجهاز الهضمي وعند استخدامه، قد تشعر أنه لا يوجد ما يكفي من اللعاب وفي هذه الحالة يكفي شرب الماء، وهذا الانزعاج لا يشكل تهديداً خطيراً.

أما بالنسبة للشعور غير السار بالثقل والأمراض الأخرى في المعدة بعد تناول الطعام، فقد أشار طبيب الجهاز الهضمي وفي كثير من الحالات، لا يشير هذا إلى التهاب المعدة، بل يشير إلى عسر الهضم الوظيفي لدى الشخص، والذي يتميز بزيادة حساسية أعصاب المعدة لمختلف العوامل الغذائية بالإضافة إلى ذلك، كان خاريتونوف يشكك في قدرة الغلوتين على إثارة العمليات الالتهابية في الجسم، وفقط نسبة صغيرة جدًا من الأشخاص لديهم حساسية لهذا المكون الغذائي.