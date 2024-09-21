جامعة مصر التكنولوجية تحصد المركز الأول في الابتكارات الصناعية

حصد طلاب جامعة مصر الدولية التكنولوجية، التي تخضع لإشراف صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، المركز الأول في الابتكارات الصناعية، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية.

وعُقد أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية في المدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية خلال الفترة من 17 حتى 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة 600 طالب من 10 جامعات تكنولوجية، ونحو ألف زائر من خبراء التعليم التكنولوجي، ورجال الصناعة .

مشروع طلاب جامعة مصر الدولية التكنولوجية

وقالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن طلاب جامعة مصر الدولية التكنولوجية، وهي أحد مشروعات الصندوق، حصلوا على المركز الأول في الابتكارات الصناعية، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، حيث قدم الطلاب نموذج سيارة «جولف» كهربائية من إنتاجهم .



وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعرب عن تقديره لجهد الطلبة، وحرص على التجول داخل المدينة الرياضية مستقلًا السيارة التي أنتجها الطلاب، ووجه في هذا الإطار بضرورة الاهتمام بمراحل «التشطيب» والإخراج الجمالي للمنتجات الصناعية، وعدم التركيز فقط على الجانب التكنولوجي في الابتكارات التعليمية التي ينتجها الطلاب.



وأوضحت «شرف» أن وزير التعليم العالي كان حريصًا على الحديث للطلاب وتشجيعهم وتوجيههم، ونصحهم بضرورة التدريب على مهارات ريادة الأعمال والتسويق التي تسهم في إنتاج يرضى عنه السوق المصري والإقليمي والدولي، ويجذب الصناعة لتبني هذه الابتكارات لتتحول من مجرد نموذج صناعي إلى إنتاج يستفيد منه السوق المصري والإقليمي .



وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى دور الصندوق في ربط كافة الجهات المعنية بالتعليم التكنولوجي، والتنسيق بينها؛ لإعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة في التخصصات الفنية، التي تُلبي احتياجات سوق العمل، وتُحقق مُتطلبات الثورة الصناعية الجديدة، فضلًا عن تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التعليمية التكنولوجية، وكذا تقديم الدعم للقطاعات الصناعية من خلال توفير خريجين مُدربين بكفاءة، تؤهلهم لدعم هذا المجال وتطويره بما يتوافق مع المواصفات العالمية الحديثة، وتعد جامعة مصر الدولية التكنولوجية أحد أبرز مشروعات الصندوق في هذا الإطار .



كان وزير التعليم العالي د. أيمن عاشور، قد شهد فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران وزير العمل، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، ود. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وكيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وشركاء الصناعة والإعلاميين والصحفيين، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.