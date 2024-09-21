غدا .. مزاد علني لبيع 15 محلا و4 وحدات إدارية بدمياط الجديدة

أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة ، عن تنظيم مزاد علني غدا الأحد لبيع محال تجارية ووحدات إدارية .

يشمل المزاد ، 15 محلا تجاريا، و4 وحدات إدارية باسفل العمارات السكنية.

وتتوزع المحال بواقع 6 محلات بسكن مصر جنوب الحي الأول، وكذلك 6 محلات بسكن مصر بالحى السادس مجاورة 33، وأيضا 3 محلات بسكن مصر غرب جامعة دمياط

أما الوحدات الإدارية ، فتوجد وحدتات ادريتان بسكن مصر جنوب الحي الأول، وتوجد وحدتان ادريتان بسكن مصر بالحى السادس مجاورة 33.

تعقد جلسة المزاد يوم غدا الأحد 22 سبتمبر ، الساعة 12 ظهرا بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة.