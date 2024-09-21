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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

غدا .. مزاد علني لبيع 15 محلا و4 وحدات إدارية بدمياط الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة ، عن تنظيم مزاد علني غدا الأحد لبيع محال تجارية ووحدات إدارية .

يشمل المزاد ، 15 محلا تجاريا، و4 وحدات إدارية باسفل العمارات السكنية.

وتتوزع المحال بواقع 6 محلات بسكن مصر جنوب الحي الأول، وكذلك 6 محلات بسكن مصر بالحى السادس مجاورة 33، وأيضا 3 محلات بسكن مصر غرب جامعة دمياط

أما الوحدات الإدارية ، فتوجد وحدتات ادريتان بسكن مصر جنوب الحي الأول، وتوجد وحدتان ادريتان  بسكن مصر بالحى السادس مجاورة 33.

تعقد جلسة المزاد يوم غدا الأحد 22 سبتمبر ، الساعة 12 ظهرا بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة.

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