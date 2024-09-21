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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

نادي الأسير: المعتقل محمود العارضة يدخل عامه الـ29 في سجون الاحتلال

بوابة الوفد الإلكترونية

قال نادي الإسير، إن المعتقل محمود عبد الله علي العارضة (49 عاما) من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، اليوم السبت، دخل عامه التاسع والعشرين في سجون الاحتلال.

 

وأشار مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إلى أن العارضة من ضمن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في شهر أيلول 2021، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام.

حكما بالسجن المؤبد

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت العارضة بتاريخ 21/9/1996، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد إضافة إلى 15 عاما، وهذا ليس الاعتقال الأول حيث اعتقل عام 1992 وأمضى 41 شهرا في سجون الاحتلال حينها، كما أصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن 5 سنوات إضافية للأسير العارضة ورفاقه الأسرى الذين انتزعوا حريتهم ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيقل.

 

يذكر أن العارضة حاصل على شهادة الثانوية العامة داخل الأسر، وبكالوريوس التربية الإسلامية؛ ويعتبر من المرجعيات الثقافية في داخل السجون، وألف عددا من الكتب والروايات.

 

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