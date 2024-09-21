بنسيون دلال .. الإعلان الترويجي للفيلم يجمع 6 ملايين مشاهدة

جمع الإعلان الترويجي لـ فيلم بنسيون دلال، بطولة الفنان بيومي فؤاد أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

فيلم بنسيون دلال ينطلق عرضه يوم 10 من أكتوبر المقبل في دور العرض المصرية والعربية وباقي أنحاء العالم .

الفيلم من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي ، بطولة بيومي فؤاد ، عمر متولي ، محمود حافظ ، وليد فواز ومحمد رضوان وطاهر ابو ليلة ، ابرام سمير ، أسامة السيد الشهير بميكا ، خالد سرحان ، امجد الحجار ، جيهان خيري ، الحان المهدي ، اسراء رخا ميشيل ميلاد ،يوسف اسماعيل ، امجد عابد ، أسامة عبد الله ، وسلمى المحجوبية، غادة طلعت، ضيفة شرف الفيلم النجمة نسرين امين ومن إخراج شادي الرملي .

فيلم بنسيون دلال

تفاصيل فيلم بنسيون دلال

وتدور أحداثه حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعياً أن سيسافر للقاء المستثمرين. أثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب. في نفس الوقت يحاول الإبن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني. أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش. كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.