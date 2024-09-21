رئيس الوفد يهنئ الملك سلمان وولي العهد السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

هنأ الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجميع أبناء الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يأتي في ٢٣ سبتمبر من كل عام.

وقال رئيس الوفد في بيان التهنئة : “باسمي وباسم حزب الوفد، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى مزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق في ظل قيادتكم الحكيمة”.

وأردف: “في هذا اليوم المجيد، نحتفل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بعيدهم الوطني متمنياً للمملكة دوام التقدم والرخاء وأن تستمر العلاقات الأخوية التي تربط مصر والسعودية هي مصدر فخر واعتزاز لنا”.

كما أشار الدكتور عبد السند يمامة، إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية والتعاون بين الدول العربية، وإننا في مصر نعتز بالعلاقات التاريخية التي تربطنا بالسعودية، ونسعى دائماً إلى تعزيزها في شتى المجالات.