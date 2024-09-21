هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ بقيادة فنسنت كومباني، التشكيل الرسمي لمواجهة فيردر بريمن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني للموسم الجاري 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب فيسير شتاديون.

تشكيل بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: ساشا بوي، دايوت أوباميكانو، كي من جاي، ألفونسو دافيز.

الوسط: جوشوا كيميتش، بافلوفيتش، جمال موسيالا.

الهجوم: لايمر، هاري كين، أوليسيه.

فيما يتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ، كل من:

أولريتش- جنابري- جوريتسكا- ساني- داير- بالينيا- جيريرو- مولر- تيل.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ يأتي في صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فيردر بريمن المركز الثامن برصيد 5 نقاط.