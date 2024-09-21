تعليم قنا: تشغيل وصيانة 46 مدرسة

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن انضمام 19 مدرسة إلى منظومة المدارس التي تستوعب طلاب محافظة قنا بعد إتمام أعمال الإنشاء والتجديد و التوسعة والإحلال لها بتكلفة 144 مليون جنيه تقريبا ، بالإضافة إلى اكتمال أعمال الصيانة لعدد 27 مدرسة أخرى تمت بها أعمال الصيانة البسيطة .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن التنسيق مع المهندس احمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بقنا تحت قيادة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قد أسفر عن توفير كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لإجمالي 2175 مدرسة على مستوى المحافظة جرى تجهيزها لاستقبال 872334 طالب في مختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني في بداية العام الدراسي الجديد .

وأضاف السيد، أن أعمال المتابعة لمرافق المدارس و إجراءات الأمن والسلامة تتم بشكل دوري من قبل إدارات المدارس وكذا متابعة الإدارة والمديرية للحفاظ على ما تم صيانته و إصلاح ما يتلف من الاستخدام حفاظاً على سلامة التلاميذ .

من ناحية أخرى تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، اليوم السبت، عدداً من مدارس إدارة قنا التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل فى أول أيام العام الدراسى الجديد 2024-2025م تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، و الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ، رافقه خلال الزيارة وفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليمية وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

حيث تفقد السيد مدرستى حسان بن ثابت الابتدائية المشتركة التى استقبلت اليوم اطفال kg1 والصف الأول الابتدائي، وتابع الفصول وقاعات رياض الأطفال وحجرات الأنشطة والمكتبة.

وتفقد وكيل الوزارة انتظام الدراسة في الفترة المسائية بمدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي المرحلة الأعدادية ورحب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، بالطلاب الجدد داخل المدارس موجهاً بضرورة الالتزام بالحضور، والزي المدرسي، وتفقد عدداً من الفصول الدراسية داخل المدارس، مؤكدا أنه قد تم إتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد من صيانة المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية والإنتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية.

كما تابع وكيل الوزارة مدرسة تحيا مصر 1 الرسمية المتميزة للغات للإطلاع على الاستعدادات النهائية ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب العام الدراسي الجديد قبل انطلاقه غداً الاحد حيث تابع أعمال النظافة، والدهانات، بالإضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية وقوائم الفصول والمكتبة وحجرات الأنشطة والمعامل والحاسب الآلي .

و أكد السيد أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل كثافة الفصول مشيرا إلى وصول جميع الكتب الدراسية للمدارس لتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي.