برلماني: استمرار التغاضي الدولي عن جرائم إسرائيل يكشف ازدواجية المعايير

أدان النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، فى الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق فى الأراضى اللبنانية وارتكاب جرائم في غزة الفلسطينية مما يؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين فى المنطقة والعالم بأثره، رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من خطورة التصعيد العسكرى.

وقال القاضي، أن استمرار التغاضي الدولي عما تفعله إسرائيل منذ عام في قطاع غزة وتوسيع دائرة العدوان مع لبنان يكشف ازدواجية المعايير في التعامل مع المجازر التي يرتكبها الاحتلال بشكل يومي.

وحذر القاضي، من اتساع دائرة الصراع بعد غارات إسرائيلية على بيروت والاستمرار في العدوان على غزة، مطالبا الشرعية الدولية متمثلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتصحيح نهجها تجاه الشعب الفلسطيني بإيقاف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم على حدود عام 1967.