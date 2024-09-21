الليلة.. 3 مواجهات في إياب الكونفيدرالية
تقام اليوم السبت، 3 مباريات من إياب دور الـ 32 في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية
سيخوخون يونايتد X بروجريسو دو لوندا – الساعة 7 مساء.
القسنطيني X نسواترمان – الساعة 8 مساء.
الصفاقسي X روكينزو – الساعة 8:30 مساء.
وعلى المستوى الإفريقي أيضا من المنتظر إقامة مباريات في بطولة دوري الأبطال.
مباريات تقام اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا..
- مازيمبي يواجه فريق ريد أروس.
- بترو أتليتكو يواجه فريق أس مانيما يونيون.
- الأهلي يواجه فريق جور ماهيا.
- ماميلودي صنداونز يواجه فريق امبابان سوالوز.
- أورلاندو بايرتس، يواجه فريق جوانينج جالاكسي.
- يانج افريكانز يواجه فريق البنك الأثيوبي.
- بيراميدز يواجه فريق الجيش الرواندي.
- الترجي التونسي يواجه فريق ديكيداها.
- الرجاء المغربي يواجه فريق سامارتكس.
- مولودية الجزائر يواجه فريق الاتحاد المنيستري.