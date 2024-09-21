الليلة.. 3 مواجهات في إياب الكونفيدرالية

تقام اليوم السبت، 3 مباريات من إياب دور الـ 32 في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية



سيخوخون يونايتد X بروجريسو دو لوندا – الساعة 7 مساء.

القسنطيني X نسواترمان – الساعة 8 مساء.

الصفاقسي X روكينزو – الساعة 8:30 مساء.

وعلى المستوى الإفريقي أيضا من المنتظر إقامة مباريات في بطولة دوري الأبطال.

مباريات تقام اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا..

- مازيمبي يواجه فريق ريد أروس.

- بترو أتليتكو يواجه فريق أس مانيما يونيون.

- الأهلي يواجه فريق جور ماهيا.

- ماميلودي صنداونز يواجه فريق امبابان سوالوز.

- أورلاندو بايرتس، يواجه فريق جوانينج جالاكسي.

- يانج افريكانز يواجه فريق البنك الأثيوبي.

- بيراميدز يواجه فريق الجيش الرواندي.

- الترجي التونسي يواجه فريق ديكيداها.

- الرجاء المغربي يواجه فريق سامارتكس.

- مولودية الجزائر يواجه فريق الاتحاد المنيستري.