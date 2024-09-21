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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الليلة.. 3 مواجهات في إياب الكونفيدرالية

الكوؤس الأفريقية
الكوؤس الأفريقية

تقام اليوم السبت، 3 مباريات من إياب دور الـ 32 في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية


سيخوخون يونايتد  X بروجريسو دو لوندا – الساعة 7 مساء.

القسنطيني X نسواترمان – الساعة 8 مساء.

الصفاقسي X روكينزو – الساعة 8:30 مساء.

وعلى المستوى الإفريقي أيضا من المنتظر إقامة مباريات في بطولة دوري الأبطال.

مباريات تقام اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا..

- مازيمبي يواجه فريق ريد أروس.

- بترو أتليتكو يواجه فريق أس مانيما يونيون.

- الأهلي يواجه فريق جور ماهيا.

- ماميلودي صنداونز يواجه فريق امبابان سوالوز.

- أورلاندو بايرتس، يواجه فريق جوانينج جالاكسي.

- يانج افريكانز يواجه فريق البنك الأثيوبي.

- بيراميدز يواجه فريق الجيش الرواندي.

- الترجي التونسي يواجه فريق ديكيداها.

- الرجاء المغربي يواجه فريق سامارتكس.

- مولودية الجزائر يواجه فريق الاتحاد المنيستري.

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