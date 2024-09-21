المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال قتل أيتام وأرامل حضروا لمدرسة الزيتون للحصول على دعم مالي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قتل خلال المجزرة المُروّعة بمدرسة (الزيتون ج) 16 شهيداً من فئة الأطفال الأيتام والنساء الأرامل، حضروا إلى المدرسة للحصول على مبلغ مالي، وكان الاحتلال قد قتل مُعيلهم سابقاً.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان عبر حسابه: استكمالاً للمعلومات التي نشرناها في البيان السابق حول جريمة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والتي قصف خلالها مدرسة (الزيتون ج) وقلت خلالها 22 شهيداً اليوم السبت 21 سبتمبر 2024م .

نود توضيح التالي:

ارتفع عدد الشهداء إلى 22 شهيداً و30 جريحاً حتى الآن، غالبيتهم أطفال ونساء.

من بين هؤلاء الشهداء 13 طفلاً و6 نساء وبينهم جنين عمره 3 شهور فقط.

من بين هؤلاء الشهداء قتل الاحتلال 16 شهيداً من فئة (الأطفال الأيتام والنساء الأرامل) وهؤلاء قتل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مُعيلهم سابقاً (آباءهم أو أزواجهن)، وكان هؤلاء الأيتام والأرامل الشهداء قد حضروا إلى المدرسة للحصول على مبلغ مالي بسيط (كفالة أيتام) حتى يستطيعوا شراء احتياجاتهم في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ عام تقريباً، لكن صواريخ الاحتلال كانت لهم بالمرصاد والقتل وحولتهم إلى أشلاء مقطعة.

وأكد المكتب الإعلامي في غزة، أن كل التفاصيل لجرائم الاحتلال قيد الرصد والمتابعة.