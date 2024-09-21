السجن سنة لعامل قتل شقيقته فى المنيا

لا تزال ظاهرة القتل من أجل الثأر والشرف، ظاهر من الظواهر المنتشرة بمحافظة المنيا، برغم الجهود الأمنية لمديرية الأمن ولجان المصالحات وبيت العائلة، والتي تحاول جاهدة لوأد تلك الظواهر السلبية في المجتمع المنياوي والصعيدي بشكل خاص .

حيث أسدلت محكمة جنايات المنيا اليوم السبت 21 سبتمبر، الستار، خلال جلستها المنعقدة لعقوبة عامل مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، والتى امرت بالسجن سنة مع الإيقاف، وألزمته المصاريف الجنائية لاتهامه بالقيام بقتل شقيقته بعدة طعنات، ثأرا لشرفة، عقب مشاهدات افلام اباحية لها على تليفونه المحمولة.

عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار شريف احمد سعيد، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفي هارون ، وأصدرت حكمها بمعاقبة (ع، ا، م، 34 سنة)، عامل، مقيم بإحدى قري مركز بني مزار، بالسجن سنة، مع ايقاف التنفيذ، والزمته المصاريف الجنائية، لإتهامه بطعن شقيقته ثأرا لشرفه ، عقب مشاهدة أفلام إباحية لها على تليفونه المحمول.

تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقي مدير أمن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة فتاه مصابة بعدة طعنات داخل منزلها في إحدى قرى بني مزار ، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص ، تبين مقتل فتاة في العقد الثالث من العمر على يد شقيقها تدعى ، (ع. ا. م، 34 سنة)، عامل ، وتم القبض على المتهم، وبسؤاله اعترف بإرتكاب الواقعة ثأرًا لشرفه وحصوله على مقاطع فيديو إباحي للمجني عليها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيقات.