كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 506 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، وفقاً لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

إزالة 506 حالة تعد ومتغير مكاني وبناء مخالف بالمنوفية..



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة بالموجة ، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 133 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة " مباني" بمساحة إجمالية 6019،50 م2 ، و 254 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 17 فدان و6 قيراط و 19 سهم ، فيما تم تنفيذ إزالة 89 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 14066،75م2 ، كما تم تنفيذ 22 متغير مكاني بمساحة إجمالية 2900م2 ، وإزالة 8 حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 930،80م2.



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بتكثيف المرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.



جدير بالذكر أن الموجة الــ 23 لإزالة التعديات تم تنفيذها بشكل متدرج ومتتابع على 3 مراحل ، بدأت بالأولي في الفترة من 6 حتي 26 يوليو الماضي ، تلتها الثانية في الفترة من 3 الي 23 أغسطس الماضي ، واختتمت بالثالثة من 31 أغسطس حتي 20 سبتمبر 2024 .