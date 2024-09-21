مدبولي يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر" بطاقة 900 مليون قرص سنويا

خلال زيارته اليوم لمدينة 6 أكتوبر لتفقد عدد من مصانع الأدوية المهمة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد مصنع شركة "أسترازينيكا مصر".

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، الذي أوضح أنه تم افتتاح المصنع عام 2006، ويمتد على مساحة 28 ألف متر مربع، منها 8100 متر مربع مُخصصة لمنشآت الإنتاج، و1053 مترا مربعا للمرافق الخارجية، مضيفاً أن الطاقة التصنيعية القصوى للمصنع تصل إلى 900 مليون قرص سنويًا، بطاقة تغليف تبلغ 51 مليون عبوة منتج نهائي على أربعة خطوط إنتاج.

وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه لخطوط الإنتاج ومنطقة التغليف والتعبئة في المصنع، أشار رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إلى أنه يجري تنفيذ أعمال توسعة بالمصنع لزيادة طاقته التصنيعية بمقدار 1.29 مليار قرص للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 2.195 مليار قرص بحلول عام 2028، هذا إلى جانب ضخ 50 مليون دولار أمريكي في شكل استثمارات جديدة تعادل ما يقرب من 50٪ من رأس مال الشركة.

وخلال تفقد رئيس الوزراء لمنطقة المخازن الاستراتيجية للمواد الخام، عبر الدكتور حاتم الورداني، عن الفخر بوجود هذا المخزن بالشركة والذي يعد الأكبر من نوعه، مضيفاً أن شركة "أسترازينيكا" تدرس حالياً إمكانية توطين 80٪ من الوحدات المُنتجة في مصنع مصر بحلول عام 2028، وتعزيز توافر الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى مُضاعفة الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف المُبادرة الرئاسية «ابدأ» لتوطين الصناعة وتقليل الواردات وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالجهود الكبيرة المبذولة من الشركة لتطوير التصنيع والإمكانيات المتقدمة المتواجدة في المخزن الاستراتيجي للمواد الخام.

وفيما يتعلق بمنتجات المصنع الصيدلانية، أشارت الدكتورة جيلان السبيلجي، مديرة مصنع أسترازينيكا، إلى أنه ينتج عددا كبيرا من الأدوية التي تخدم المرضى المصريين، وتشمل أدوية ومنتجات علاج أمراض السكري، CKD، والجهاز التنفسي، والقلب والأوعية الدموية، وفرط كوليستيريا الدم، GIT، والطب النفسي، والأورام.

وأشار الدكتور حاتم الورداني، إلى أن مُختبرات مصانع "أسترازينكا مصر" هي الأولى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تحصل على شهادة «المُختبر الأخضر» لجهودها البارزة في الحد من الآثار البيئية.

وأوضح، أن المصنع يتبني سياسات تحقق التنمية المستدامة، وتمكنت "أسترازينكيا مصر" من خلال تطبيق استراتيجيات الاستدامة في عمليات المصنع وشراء شهادات الطاقة المتجددة منذ عام 2020 من تحقيق مُعدل صفر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بهدف الحفاظ على الطاقة، كما شاركت "أسترازينيكا" في مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، COP27 وCOP28، في العامين الماضيين كمساهمة في الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتغير المناخ ومُناقشة الحد من البصمة الكربونية من خلال عدة تدابير مختلفة.

وثمن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدور المجتمعي المهم الذي تقوم به شركة "أسترازينيكا مصر" في مساندة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ودعم الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل شامل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، أن الشركة عملت على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال التعاون مع المؤسسات والجهات ذات الصلة لزيادة الوعي العام حول مختلف الأمراض، وخاصةً السرطان والأمراض النادرة والأمراض غير المعدية، بالإضافة إلى دعم الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل شامل، والمشاركة في المبادرات الصحية الرئيسية، بأكثر من 25 مبادرة مع مختلف الجهات والهيئات منها مبادرة «100 مليون صحة»، ومُبادرة «معاً لبر الأمان» للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، ورعاية مرضى السرطان في إفريقيا (CCA).