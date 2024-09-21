صافرة تونسية تدير مباراة صن داونز في دوري الأبطال.. الليلة

يدير الحكم التونسي الصادق السالمي مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وضيفه مبابان سوالوز الإسواتيني المقررة اليوم السبت، ببريتوريا إياب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم طاقم التحكيم أيضا وائل الحناشي كحكم مساعد أول ومحمد باكير كحكم مساعد ثان في حين سيكون نضال لطيف حكما رابعا.

تجدر الإشارة إلى أن مقابلة الذهاب انتهت بفوز صن داونز برباعية دون رد.



مباريات تقام اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا..

- مازيمبي يواجه فريق ريد أروس.

- بترو أتليتكو يواجه فريق أس مانيما يونيون.

- الأهلي يواجه فريق جور ماهيا.

- ماميلودي صنداونز يواجه فريق امبابان سوالوز.

- أورلاندو بايرتس، يواجه فريق جوانينج جالاكسي.

- يانج افريكانز يواجه فريق البنك الأثيوبي.

- بيراميدز يواجه فريق الجيش الرواندي.

- الترجي التونسي يواجه فريق ديكيداها.

- الرجاء المغربي يواجه فريق سامارتكس.

- مولودية الجزائر يواجه فريق الاتحاد المنيستري.