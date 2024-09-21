دراسة علمية تؤكد أن الحيوانات منشأ فيروس "كوفيد- 19"

اكدت دراسة جديدة قامت على تحليل المواد الجينية التي تم جمعها من سوق للحيوانات الحية في "ووهان" في الأسابيع الأولى لوباء كوفيد-19 فرضية أن الفيروس تفشى عندما انتقل من الحيوانات المصابة إلى البشر واستبعد فرضية أنه جاء نتيجة تسريب فيروس من مختبر.

ورغم أن نتائج التحليلات لا تحدد الحيوان المصاب المسئول عن إدخال فيروس كوفيد إلى المدينة،إلا أنها تشير بقوة إلى أن السوق كانت بيئة مناسبة لتفشي الفيروس،مما يصعب تفسير نشأته من مختبر أو مزرعة.

وقال مايكل ووربي، عالم الأحياء التطورية من جامعة أريزونا وأحد المشاركين في الدراسة:"إذا ظهر فيروس من جوريلا في سان دييجو وظهرت أول إصابات بين العاملين في حديقة الحيوانات،فمن المنطقي الاعتقاد بأنه جاء من هناك".

وأثار وجود مختبر حكومي في ووهان يدرس فيروسات مشابهة لـكوفيد نقاشات حول احتمال تسرب الفيروس من المختبر،لكن الأدلة لدعم هذه الفرضية كانت ضعيفة.

واستند التحليل إلى بيانات جينية من مئات العينات المجمعة في وحول سوق في ووهان،حيث اكتشف الباحثون وجود الفيروس في 74 عينة من 585 عينة تم جمعها في أوائل يناير 2020،وتم العثور على الفيروس بشكل رئيسي في الجزء الجنوبي الغربي من السوق، حيث كانت تُباع الحيوانات البرية في أقفاص.

وتشير النتائج إلى أن الفيروس كان مركّزًا في "كشك الحيوانات البرية A"،الذي أظهر وجود الفيروس في عدة أماكن،مما يعزز فرضية نشأته الحيوانية،كما تم العثور على "دي أن أيه" من مجموعة متنوعة من الحيوانات،بما في ذلك الكلاب والأرانب والقنفذيات ولكن الأكثر وفرة كانت من حيوان الراكون، المعروفة بنقلها لفيروسات كورونا.

وتشير البيانات إلى أن الحيوانات المصابة قد تكون تم نقلها من مناطق في جنوب الصين، مما يفتح المجال لفهم أفضل لكيفية ظهور الفيروس،علاوة على ذلك،تم تحديد أربعة جينومات كاملة تقريبًا للفيروس في السوق،مما يعزز من فكرة أن الأصل الحيواني هو الأكثر احتمالًا.

ومع استمرار النقاش حول أصل الفيروس، أكدت دراسة ووربي وزملائه أهمية استكشاف السوق وعلاقته بالحيوانات المصابة،وفي حين تبقى الأسئلة قائمة حول كيفية حدوث ذلك،فإن الأدلة الحالية تدعم فرضية المنشأ الحيواني بدلاً من فرضيات أخرى مثل تسرب الفيروس من المختبر أو انتقاله عبر الطعام المجمد.

وقال دويير، أحد الباحثين في الدراسة: "لا توجد أي أدلة جديدة تدعم فرضية تسرب المختبر أو نظرية الطعام المجمد". واستمر في القول: "الأدلة تتزايد لدعم فرضية السوق والحيوانات".