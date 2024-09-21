اليوم العالمي للزهايمر .. أحد أشكال الخرف شيوعًا ويؤثر في ملايين الأشخاص

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا مصورًا بعنوان: «أحد أشكال الخرف شيوعًا.. الزهايمر يؤثر في ملايين الأشخاص بالعالم».

اليوم العالمي للزهايمر

يحتفل العالم في الـ21 من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للزهايمر، وهو مناسبة تركز على زيادة الوعي بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى، ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز الفهم حول التأثيرات الواسعة لهذا المرض والذي يؤثر في ملايين الأشخاص وعائلاتهم حول العالم.

تأسس اليوم العالمي للزهايمر في عام 1944 بمبادرة من الاتحاد الدولي للزهايمر، ويعتبر منصة لتبادل المعلومات والدعوة إلى البحث والدعم، ويعقد هذا اليوم تحت شعار سنوي يسلط الضوء على قضايا معينة مثل أهمية الكشف المبكر وتوفير الرعاية المناسبة.

يعد الزهايمر واحد من أكثر الأمراض شيوعا والتي تؤثر فى الذاكرة والسلوك والتفكير ويعتبر أحد التحديات الصحية الكبرى في القرن الحادي والعشرين، ولعله من أكثر الأمراض العصبية شيوعًا والتي يصاب بها الشخص المسن ويعرف علميًا بأنه مرض عصبي قشري أولى ذو أسباب مجهولة وخصائص مرضية وعصبية كيميائية مميزة، كما أنه يظهر بصفة خفية ويتطور تدريجيًا ليفقد الإنسان ذاكرته وقدرته على التركيز والتعليم وقد يتطور ليحدث تغييرات في شخصية المريض فيصبح أكثر عصبية وعدائي أو قد يصاب بالهلوسة أو الاكتئاب وغيرها من الأمراض العقلية والسلوكية والنفسية التي تلحق أضرارا عميقة الأثر في نوعية حياة المصابين به.

مرض الزهايمر

نظرًا لأهميته تتقدم الأبحاث من عام لآخر وهناك الكثير مما يمكن توفيره لدعم المصابين بهذا المرض الخطير وتحسين حياتهم.