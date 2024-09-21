إدراج 26 عالم من جامعة المنوفية بقائمة ستانفورد لأعلى 2%

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إدراج 26 عالم من جامعة المنوفية فى قائمة ستانفورد لأعلى 2% من العلماء الأكثر استشهادًا على مستوى العالم فى مختلف التخصصات، موجها التهنئة لجميع الباحثين على هذا الإنجاز المستحق الذي تحقق ورفع اسم الجامعة في مختلف المحافل الدولية، والتصنيفات العالمية.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الهام للعلماء والباحثين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية واستراتيجية الدولة المصرية 2030، ودورهم الحيوى لتطوير البحث العلمى ومخرجاته، والسعى لتنفيذ شراكات مع الجامعات على مستوى العالم تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعمه الدائم لتطوير التعليم العالى وتوجيه البحث العلمى لتلبية احتياجات القطاعات الأساسية وخدمة المجتمع.

ووجه الدكتور أحمد القاصد بأهمية دعم الباحثين وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لزيادة أعداد العلماء من الجامعة المدرجين بقائمة ستانفورد، وتفعيل آليات التعاون اللازمة بين الباحثين من مختلف التخصصات بالجامعة، بالإضافة إلى دعم سبل التعاون مع المراكز البحثية المختلفة وفرص الشراكات مع الباحثين من الخارج لتحقيق أقصى استفادة تخدم تطوير البحث العلمي، مؤكدا على أهمية تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاشتراك بالمشروعات البحثية الممولة، وتنفيذ شراكات علمية بالعديد من الجامعات بالأقاليم المختلفة في المجالات البحثية ذات الصلة باحتياجات القطاعات الأساسية لعملية التنمية؛ تفعيلُا لمساهمة البحث العلمي في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية باعتباره قاطرة التنمية".

هذا وأوضح رئيس الجامعة أن قائمة العلماء المدرجين بتصنيف ستانفورد لعام 2024 من جامعة المنوفية بلغت 26 باحث وباحثة وهم:

من كلية العلوم: الدكتور رؤوف الملواني، الدكتور ياسر رماح، الدكتور محمد أبوشادي، الدكتور أحمد عبدالرحيم، الدكتور أحمد محمد علي، الدكتور عمرو طلبه، الدكتور عمر سعيد، الدكتور وائل عامر، الدكتور علي أبوحصوة، الدكتور فؤاد العجواني، ومن كلية الهندسة الإلكترونية: الدكتور فتحى عبدالسميع، الدكتور أحمد راشد، الدكتور محمد إسماعيل كرار، الدكتور ناصر سعيد، الدكتور عزالدين بدوى جادالرب، الدكتور وليد الشافعى.

ومن كلية الحاسبات والمعلومات: الدكتور محمد عادل حماد، الدكتور ابراهيم عبد الله الجندى، ومن كلية الهندسة: الدكتور رزق مسعود، الدكتور عصام رشدي، الدكتورة مها توني، الدكتور عادل أبو العلا، الدكتور أحمد إبراهيم أبو المعاطي، الدكتور أحمد الخولي، والدكتور إمام واكد من كلية الطب، والدكتور محمد سالم من كلية الصيدلة.

وجدير بالذكر أن جامعة ستانفورد تستند على قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العلمي السيفير لاستخراج مؤشرات متنوعة للقائمة، وتعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من مؤلفين آخرين (مؤشر H)، ومؤشر HM للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضيع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (C-Score)، وتضم القائمة أكثر من 210 ألف عالم من 167 دولة حول العالم، ويتم تصنيف العلماء بها في 22 مجالًا علميًا.