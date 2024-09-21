رئيس طاقة النواب: انتخاب مصر بالإجماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدير عالمي

اعتبر النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب انتخاب مصر فى الدورة الثامنة والستين المنعقدة في فيينا بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة للفترة 2024-2026 بمثابة دليل قاطع على التقدير العالمى الكبير لمصر ودورها المحوري وثقلها في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وقضايا عدم الانتشار النووي.



وأعرب " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم عن سعادته الغامرة لانتخاب مصر بالإجماع موجهاً التحية والتقدير لدول المجموعة الإفريقية التى منحت ثقتها لمصر للترشح عن القارة الأفريقية مؤكداً أن مصر ستعمل على تعزيز أولويات القارة الإفريقية في إطار عمل الوكالة، إلى جانب دعم جهود الأمن والأمان النوويين إضافة إلى التزام مصر بمواصلة دفع الجهود المتعلقة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وهي قضية تحظى بأهمية كبيرة نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار وأمن المنطقة.

وقال النائب طلعت السويدى : إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولاتزال وستظل تمارس دورها المهم والريادى لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مشيراً الى أن مصر شغلت عضوية مجلس المحافظين عدة مرات سابقاً وكان آخرها خلال الفترة 2020-2022 وهو ما يؤكد استمرارها في لعب دور فعّال على المستوى الدولي في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وتهدف مصر خلال عضويتها الجديدة إلى دفع جهود الوكالة لتحقيق التنمية المستدامة، عبر تعظيم استفادة الدول النامية من التطبيقات النووية في مجالات مثل الصحة، الأمن الغذائي، وحماية البيئة، إلى جانب مواصلة العمل على تعزيز عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

