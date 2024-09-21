في اليوم الدولي للسلام.. مواطنون حول العالم يوجهون رسالة سلام (شاهد)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا مصورًا بعنوان، :«مواطنون من حول العالم يوجهون رسالة سلام.. في احتفال العالم باليوم الدولي للسلام».

عدد من المواطنين في مصر

وتحدث عدد من المواطنين في مصر، عن أمانيهم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسلام بأن يعم الاستقرار والأمان والعيش في رخاء وسلام وتوقف الدمار والحرب، كما تمنى البعض أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتعود فلسطين مُحررة.

وكشف أحد المواطنين عن أمنيته في يوم السلام العالمي، بأن يعيش الأطفال والعالم أجمع في سلام وأمان.

وفي الرياض، تمنى أحد المواطنين السعوديين، أن يعيش شعوب العالم بتسامح وينتهي كل الصراعات والحروب في العالم، وأن كل الشعوب تبتغي السلام، وأن السلام دائمًا ما يكون من عند الله.

وفي السودان، تمنى المواطنيين السودانيين، أن يعم السلام جميع أرجاء بلادهم وتنتهي الحرب الدائرة هناك، وأن أمنيات السودانيين خلال الفترة الحالية أن يستقر السودان وتعود كما كانت عليه، وأن السودان الآن أحوج ما يكون للسلام.

وفي اليونان، تحدث اليونانيين، عن الاحتفال باليوم العالمي للسلام، بأنه بغض النظر عن الديانات والتوجهات الإنسانية علينا أن نؤمن بالسلام ولابد أن يكون هناك احترام وتفاهم بين الدول والشعوب لكي ينشأ السلام، وعلينا ان نعمل على وقف الحروب في العالم الآن.

وفي العراق، تمنى أحد المواطنين، أن يعم السلام والأمان والرخاء في أرجاء العراق، وأن يعم السلام كل الدول العربية والإسلامية ووقف الحرب في قطاع غزة.

وفي النمسا، تحدث أحد المواطنين، عن أنه في يوم السلام العالمي يتمنى أن يتمتع جميع دول العالم بالسلام والرخاء والأمن، وأن يعم السلام العالم في ظل الأزمات العالمية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية.

إحلال السلام لأهل غزة وفلسطين

وقال أحد المواطنين من غزة، :«اليوم يوم سلام واتمنى من كل العالم العربي والغربي أن يعملوا على إحلال السلام لأهل غزة وفلسطين.. في يوم السلام العالم يتمتع بالسلام والشعور بالسعادة في وقت يعاني شعب غزة في ظل العدوان الإسرائيلي من قصف وتدمير واعتقالات.. من حقنا في غزة نتمتع بالسلام».