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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

اليوم.. بايرن ميونخ يحل ضيفاً على فيردر بريمن في الدوري الألماني

بايرن ميونخ و فيردر
بايرن ميونخ و فيردر بريمن

يستضيف فريق فيردر بريمن، مساء اليوم السبت، نظيره بايرن ميونخ على ملعب فيسير شتاديون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني، في مباراة مرتقبة تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني للبافاري.

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يدخل بايرن ميونخ المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة في الجولات السابقة، حيث سجل الفريق البافاري 11 هدفاً واستقبل 3 أهداف فقط.

على الجانب الآخر، يحتل فيردر بريمن المركز الثامن برصيد 5 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين، ويسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر الترتيب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وسيتم بث اللقاء عبر قناة "بي إن سبورتس 5 إتش دي"، مع تعليق المعلق الرياضي جواد بدة.

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