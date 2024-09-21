عمرو مصطفى يحصد مليون مشاهدة في برومو "متسألوش"

يعيش الفنان عمرو مصطفى حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، وشوق الجمهور لأغنية "متسألوش"، وطرح البرومو عبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصد برومو أغنية "متسألوش" على مليون مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

كما يستعين عمرو بالطاقات الشبابية من أجل اكتشافها، وذلك في أغنية "متسألوش"، المقرر طرحها قريبًا.

تقول كلمات الأغنية:



متسألوش .. حبيته ليه.. وازاي كده وأنا معرفوش

متسألوش خد قلبي مني بنظرتين.. بقيت مبنسهوش

أغاني عمرو مصطفى:

كان طرح عمرو أمس، أغنية جديدة تحمل اسم معرفش ينساني، عبر قناته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف المنصات الموسيقية في الوطن العربي، كلمات الشاعر ربيع السيوفي، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور.