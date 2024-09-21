عاجل
حزب الله يقصف مقر الدفاع الجوي الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصواريخ الكاتيوشا حزب الله يستهدف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا
السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

عمرو مصطفى يحصد مليون مشاهدة في برومو "متسألوش"

الفنان عمرو مصطفى
الفنان عمرو مصطفى

 يعيش الفنان عمرو مصطفى حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، وشوق الجمهور لأغنية "متسألوش"، وطرح البرومو عبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وحصد برومو أغنية "متسألوش" على مليون مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

 كما يستعين عمرو بالطاقات الشبابية من أجل اكتشافها، وذلك في أغنية "متسألوش"، المقرر طرحها قريبًا.

 تقول كلمات الأغنية:


متسألوش .. حبيته ليه.. وازاي كده وأنا معرفوش
متسألوش خد قلبي مني بنظرتين.. بقيت مبنسهوش

أغاني عمرو مصطفى:

 كان طرح عمرو أمس، أغنية جديدة تحمل اسم معرفش ينساني، عبر قناته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف المنصات الموسيقية في الوطن العربي، كلمات الشاعر ربيع السيوفي، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور.

مواد متعلقة

سيمون ضيفة برنامج "واحد من الناس".. الاثنين

أوركسترا أوبرا القاهرة يتألق برحلة موسيقية للفنون العالمية على المسرح الكبير.. صور

عمرو مصطفى يطرح "معرفش ينساني".. فيديو

موعد ومكان حفل فرقة "طبلة الست" المقبل

إفتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.. الليلة

أسعار تذاكر حفل علي الحجار في ساقية الصاوي

تفاصيل وموعد عرض مسرحية "يوم إعدام الفقراء"

حصيلة إيرادات فيلم "عاشق" في آخر ليلة عرض
الجريدة الورقية