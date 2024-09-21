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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزارة العدل تنظم ندوات توعية بأضرار الإدمان ومخاطر الختان

جانب من ندوة التوعية
جانب من ندوة التوعية

في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" بداية جديدة لبناء الانسان"، وجه  المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتنظيم ندوات توعية بأضرار الإدمان ومخاطر الختان ونشر التوعية الإلكترونية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية  بالتعاون مع قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة.

وفي اليوم الأول تم عقد عشرين ندوة عن أضرار الإدمان بمقار  محاكم- جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة  وشمال الجيزة وشرق الإسكندرية  وغرب طنطا وجنوب بنها وشبين الكوم وجنوب المنصورة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعلية وبورسعيد وبني سويف والمنيا وشمال أسيوط وسوهاج وقنا والفيوم وأسوان وسوهاج-الابتدائية، وحاضر في هذه الندوات متخصصين من قطاع الطب الشرعي والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة، وبلغ عدد الحاضرين فيها١٤٦٩ مواطناً من  القضاة وموظفي وزارة العدل والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وشباب الجامعات وطلبة المدارس والتعليم الفني والكنيسة المصرية.


 


 


 

 

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