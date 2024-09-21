إياد نصار يعلق لأول مرة على أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز"

علق الفنان إياد نصار لأول مرة على أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي أثار جدلا كبيرا عقب عرضه على منصة نتفليكس.

ماذا قال إياد نصار عن أزمة فيلم أصحاب ولا أعز؟

وقال إياد نصار في تصريحات لإنرجي، إن منصة نتفليكس طلبت من فريق العمل عدم التعليق على الجدل، ما تسبب في مضايقته.

وأوضح إياد نصار أنه كان يجب التعليق على جدل العمل ويعتقد أن ننفليكس كانت مستفيدة من هذه التعليقات السلبية من أجل الدعاية.

ويحل الفنان إياد نصار ضيفا على برنامج "إنرجي بلس" الذي يذاع عبر صفحات راديو إنرجي ٩٢.١ على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتحدث إياد نصار مع زهرة رامي في برنامج إنرجي الجديد حول حياته الشخصية والعملية والحديث عن مشواره الفني.



أطلقت محطة راديو إنرجي ٩٢.١ برنامجها الديجيتال الجديد "إنرجي بلس" وذلك عبر جميع منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



برنامج "إنرجي بلس" يتميز بمحتوى متنوع وفني وعصري للحديث عن موضوعات متعددة في جميع المجالات ويقدمه مذيعو الراديو.



وجاءت أولى حلقات "إنرجي بلس" مع صانعة المحتوي مي إبراهيم وأجرت معها الحوار منة عامر، وتحدثت عن تجاربها الشخصية كأم وزوجة وشخصية معروفة عبر السوشيال ميديا.