السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

كرنفال ورقص تنورة بأول يوم دراسي بالشرقية

احتفالات العام الدراسي
احتفالات العام الدراسي

 تفوقت مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية الحكومية، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، على المدارس الخاصة من حيث استعدادها للدراسة التي بدأت صباح اليوم السبت الموافق 21/9/2024.

 وتفقدت الدكتورة وفاء طلبة، مدير عام إدارة بلبيس التعليمية؛ المدرسة، وشاركتهم الاحتفال بالأنشطة التي نظمتها إدارة المدرسة، برئاسة جيهان قاسم، مديرة المدرسة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، التي تضمنت كرنفالات ورقص تنورة.

 واستقبلت المدرسة تلاميذ الصفوف الأولى من خلال حفل استقبال ممتع ضم شخصيات كرتونية مبهجة؛ الأمر الذي أسعد التلاميذ وأولياء أمورهم وهيئة المدرسة.

 واصطف التلاميذ في فناء المدرسة حاملين أعلام مصر مرحبين بزيارة «طلبة» لمدرستهم؛ لمشاركتهم أول يوم دراسي لهم، التي هنأتهم ببداية العام الدراسي الجديد، متنميةً لهم التوفيق ولأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

 وقد انطلق اليوم السبت، أول أيام العام الدراسي الجديد 2024/ 2025 م، بمدارس محافظة الشرقية، وسط أجواء احتفالية، وتوفير بيئة تعليمية أمام الطلاب بمراحل التعليم المختلفة.

 وأوضح المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات كافة لبدء العام الدراسي، التي شملت أعمال الصيانة بالمدارس، وإنشاء أكثر من 3000 فصل جديد لتطبيق النسبة المقررة للكثافة الطلابية، وكذلك سد العجز بأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن تنظيم عملية استقبال الطلاب الجدد بقاعات رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، وكذلك توفير الإضاءة والتهوية الجيدة بالفصول للحد من الأمراض المعدية، مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.  

 من جهته، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، للاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس، وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام الأسوار، بالإضافة إلى غلق الكافتريات والمقاهي حرصًا على مصلحة وسلامة الطلاب، موجهًا بضرورة تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي بكل مدرسة، للقضاء نهائيًا على مشكلة الغياب والتسرب من التعليم، وضمان انتظام التلاميذ بالحضور إلى المدارس والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة.

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الجريدة الورقية