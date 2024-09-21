تمكن فريق جراحى بمستشفى كفرشكر التخصصي من استئصال طحال متضخم من جسد شاب فى عملية جراحية ناجحة بعد ان تردد على عددا من المستشفيات ولم يتم الوصول إلى تشخيص حتى حضرا الى مستشفى كفر شكر التخصصى .

استئصال طحال متضخم من جسد شاب بمستشفى كفر شكر…



قال الدكتور محمد ناجى مدير المستشفى ان المريض ويدعى " محمد م. م " حضر للمستشفى بعد رحلة طويلة خاضها فى العديد من المستشفيات و بعد العرض على اللجنة العلمية بقسم الجراحة بالمستشفى و مناظرة جميع فحوصات المريض و عمل عرض أمراض دم و التأكد من توفير صفائح دموية كافية.

حيث تبين أن الطحال كان متضخما بصورة كبيرة و تسبب في تكسير الصفائح الدموية باستمرار و تم اتخاذ كافة الاجراءات و إجراء العملية الجراحية للمريض باستئصال الطحال بنجاح على نفقة الدولة و المريض بصحة جيدة مستقرة و خرج من المستشفى في حالة جيدة .



وضم الفريق الطبى كلا من الدكتور محمد أبواليزيد إستشاري ورئيس قسم الجراحة العامة و الدكتور محمد عادل استشاري الجراحة العامة و الدكتور محمد إبراهيم حسن استشاري الجراحة العامة و مدرس الجراحة بطب بنها و الدكتور مصطفى الخطيب مقيم الجراحة بالمستشفى وفريق التخدير الدكتور إيهاب سعيد أستاذ التخدير وفريق تمريض العمليات و تمريض قسم الجراحة .