ضبط 8 أشخاص بينهم مصاب في مشاجرة بسبب مشادة كلامية بجهينة

شهد مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب مشادة كلامية نتج عنها إصابة جزار بجرح رضي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم طرف أول وجرى ضبط طرفي المشاجرة عقب قيام الطرف الأول بدخول شقة الأول من الطرف الثاني وإتلاف بعض المنقولات المنزلية بها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "حسام . ع . ا . م" 22 سنة جزار مصاباً بجرح رضي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم وشقيقه "أحمد . ع . ا . م" 28 سنة جزار ونجلي عمومتهما "محمد . ا . م . ع" 28 سنة جزار و"فتحي . ا . م . ا" 41 سنة جزار .

وطرف ثان "سنادة . ح . أ . ع" 65 سنة عامل وشقيقه أحمد . ح . أ . ع 45 سنة جزار ونجلي عمومتهما "نصر الدين . ن . ن . ع" 24 سنة جزار و"محمود . ا . ن . ع" 19 سنة جزار الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم وإطلاق أعيرة ناريه منه أثناء المشاجره وبحوزة الثاني والثالث من الطرف الثاني عصا شوم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الأول من الطرف الأول وقيام أفراد الطرف الأول بدخول شقه الأول من الطرف الثاني وإتلاف بعض المنقولات المنزليه بها على إثر حدوث مشادة كلاميه بينهم .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل في العقد الرابع من العمر مصابا برش خرطوش متفرق بالجسم وعامل آخر يبلغ من العمر 31 سنة مصابًا برش خرطوش بالقدمين في مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بسبب أولوية المرور بالطريق وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "يوسف . و . م . خ" 40 سنة عامل مصاباً برش خرطوش متفرق بالجسم و"حشمت . د . ت . ح" 31 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالقدمين " - وتم نقلهما لمستشفي البلينا المركزي وتحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي .

وطرف ثان "محمود . س . ح . ا"41 سنة عامل و"إسماعيل . س . ا . م" 24 سنة حاصل علي دبلوم الطرفان مقيمان بذات الناحية .



تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم في الواقعة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته لخلاف بينهم بسبب أولوية المرور بالطريق .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .