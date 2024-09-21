شهد الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات مبادرة تكريم المتفوقين علميا، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ومختار شاهين نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة مركز شباب العمار والدكتور محمد عبدالمجيد، ومحمود شعبان معاون المدير العام وعلاء الجزار مدير إدارة شباب طوخ، ونخبة من الشخصيات العامة بالقرية، والتى أقيمت مساء اليوم الجمعة ٢٠ سبتمبر الجاري من مركز شباب العمار التابع لإدارة شباب طوخ، وسط حضوركبير من الطلاب وأولياء الأمور.

مدير عام شباب القليوبية يشهد تكريم المتفوقين علميا بمركز شباب العمار بطوخ…

بدأت الاحتفالية ، بتلاوة ايات من القرءان الكريم ، وكلمات ترحيبية بالسادة الحضور ، وكلمة الدكتور وليد فرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، واختتم الحفل بتكريم المتميزين بمدرسة القران الكريم واوائل الطلبة بالتعليم الازهري والعام من المراحل السنية المختلفة ، واخذ الصور التذكارية مع الطلاب وأولياء الأمور.

وفى كلمته أشار الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن مبادرة تكريم المتفوقين علميا تأتى في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة ان تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وليست قاصرة فقط على النشاط الرياضي ، واضاف أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحرص على تعميم المبادرة بجميع مراكز الشباب من خلال برنامج زمنى لتشمل تكريم اكبر عدد من الطلاب المتفوقين على مستوى المحافظة فى مختلف المراحل الدراسية.

يذكر أن مبادرة تكريم المتفوقين علميا بمراكز شباب القليوبية يتم تنفيذها بمراكز شباب القليوبية وفقا لخطط النشاط بكل مركز ، وتأتى تلك الانشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.