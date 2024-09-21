توزيع شنط مدرسية ولحوم على الأيتام في الباجور

نجحت مؤسسة رسايل لليتيم، في توزيع شنط وأدوات مدرسية على نحو 300 مستفيد بمركز الباجور في محافظة المنوفية، وشملت الاعانات المقدمة، لحوم و مواد غذائية، بواقع 100 شنطة أدوات مدرسية و100 كيلو لحوم، و100 شنطة مواد غذائية.

قال محمود عبدالمنعم المدير التنفيذي لمؤسسة رسايل لليتيم، إن التوزيع تم بقاعة النيل في الباجور، وبحضور إدارة الشؤون الاجتماعية.

المنوفية: تمويل 235 مشروعًا على مستوى المحافظة بإجمالي 5 ملايين و628 ألف جنية…

وفي سياق اخر - أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تمويل 235 مشروعًا على مستوى المحافظة بإجمالي 5 ملايين و628 ألف جنيه حتى الآن، وذلك في إطار التعاون المشترك بين صندوق التنمية المحلية ومحافظة المنوفية في مختلف المجالات الإنتاجية، بهدف توفير فرص عمل للشباب والنساء المعيلات، مما يسهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.

يأتي هذا الإعلان تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المجتمعية وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي بيان له اليوم الجمعة، وجه محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التوعوية بين المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من المزايا التي يقدمها صندوق التنمية المحلية، بهدف التمكين الاقتصادي للقرى الأكثر احتياجًا وزيادة دخل الأسر الريفية، ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الممولة، لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من تحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، أوضح السكرتير العام بالمحافظة أن لجنة متابعة المشروعات بوزارة التنمية المحلية، برفقة مدير إدارة تنمية القرية بالديوان العام، قامت بزيارة ميدانية عشوائية لمراكز سرس الليان ومنوف وشبين الكوم وبركة السبع، للتأكد من استمرارية المشروعات ومطابقتها للشروط، في مجالات الإنتاج الحيواني والميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع، بالإضافة إلى مشروعات متنوعة أخرى تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين.