افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وتكريم عددا من النجوم

افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، “مسرح بلا إنتاج”، بدورته الـ 14، تحت اسم الفنان أحمد السقا، حيث بدأ بعرض مسرحي مصري من شباب الإسكندرية، كما توافد عدد كبير من الجمهور على المهرجان من داخل وخارج مصر.

وتم تكريم الفنانة عايدة فهمي، والفنان نادر محسن، والمخرج فتحي الطويل، والفنان والمخرج حمدي أو العلا، والفنان والمخرج ممدوح حنفي، والمؤلف والمخرج أشرف علي، ومصمم الجرافيك أحمد صيام، ومهندسة الديكور نهلة مرسي

انطلق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى، بقصر ثقافة الانفوشى مساء اليوم، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان عن أسماء المكرمين فى حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة ( دورة النجم أحمدالسقا )، وتتضمن فقرات الحفل عرض فيلم عن الدورة 14 من المهرجان، وعرض فنى " اوبريت "، بالإضافة لتكريم عدد من نجوم الفن، وبعد انتهاء حفل الافتتاح يعرض العرض المسرحى " المطبخ " من مصر.

احتضنت مدينة الإسكندرية فعليات هذه الدورة فى الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجارى، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 على يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفى للمهرجان وتقام فعليات المهرجان فى عدد من المعالم الثقافية الرائدة بمدينة الإسكندرية بدعم كبير من شركاء النجاح من رعاة المهرجان وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مركز الجزويت الثقافى.

وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 16 عرض، بواقع أربعة عروض مصرية، و 12 عرض من 11 دولة خارج مصر وهم ( الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.

الجدير بالدكر ان الهدف الرئيسي للمهرجان هو تقديم تجربة مسرحية فريدة، تركز على الإبداع دون قيود إنتاجية، مما يتيح للمبدعين تقديم أعمالهم الفنية بحرية تامة، وينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أعمال فنية تتماشى مع الواقع وتتحاور مع قضاياه.

ويسعى لتشجيع الشباب على الأعمال الثقافية الجادة، التي تهتم بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا ونقدم خالص الشكر لشركاء النجاح من الجهات الداعمة للمهرجان وهم وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مركز الجزويت الثقافي.