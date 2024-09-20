وزير الخارجية: هناك ارتباط مباشر بين أمن البحر الأحمر والاستقرار في القرن الإفريقي

أعرب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، عن رفض مصر لأن تكون الأزمة اليمنية مدخلاً لانخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة به، موضحاً الارتباط المباشر بين أمن البحر الأحمر والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع المبعوث الأمريكي لليمن "تيم ليندركينج".

في سياق منفصل شدد وزير الخارجية أنه دون التوصل لأفق سياسي يفضي لحل للقضية الفلسطينية فإن المنطقة ستشهد حلقات متكررة من الحروب والنزاعات بين الطرفين.



جاء ذلك خلال اللقاءات المنفصلة التي عقدها وزير الخارجية مع أربعة أعضاء من الكونجرس.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير استعرض موقف مصر من العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أعرب عن رفض مصر لأي تواجد إسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، ولأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.