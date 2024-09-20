شهدت جامعة الملك سلمان الدولية بفرع شرم الشيخ إطلاق فعاليات البرنامج الأول لـ جامعة الطفل، والذي استهدف تنمية مهارات التفكير العلمي والإبداعي لدى الأطفال.

انطلاق فعاليات برنامج جامعة الطفل بجامعة الملك سلمان الدولية ..

وشارك في هذه الفعالية المميزة عدد كبير من الطلاب والطالبات من أبناء جنوب سيناء، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات لتجربة أنشطة متنوعة ومتخصصة. فقد قامت مجموعة منهم بزيارة كلية الفنون، حيث استمتعوا بالرسم والتلوين، مما ساهم في تنمية قدراتهم الفنية والإبداعية. بينما انغمس الآخرون في عالم التكنولوجيا، حيث تعلموا كيفية استخدام “جوجل درايف” ومشاركة الملفات، مما أعدهم لمواكبة التطور التكنولوجي السريع.

تساهم هذه المبادرة في بناء جيل جديد قادر على التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات، بهدف توفير بيئة محفزة للأطفال لاستكشاف قدراتهم ومواهبهم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

يسعى البرنامج إلى غرس حب العلم والمعرفة في نفوس الأطفال منذ الصغر، وتعزيز انتمائهم لوطنهم الأم مصر. كما يتيح لهم الفرصة للتفاعل مع الأساتذة والعلماء، والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.