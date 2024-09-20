أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي أمام المياة الكبريتية بعد كارتة أبو صويرة اتجاة شرم الطريق الجديد.

إصابة اثنين فى انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء…

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بأصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي أمام المياة الكبريتية بعد كارتة أبو صويرة اتجاة شرم الطريق الجديد بمدينة رأس سدر..

وكانت بيانات المصابين كالأتي:-

1- يوسف عبدالمنعم يحيى 16سنة - القاهرة - اشتباة مابعد الارتجاج وكدمة بالظهر وسحجات وكدمات.

2- وليد محمد عبدالعزيز - 26 سنة - المنوفية - بدون اصابات ظاهرية.



وتم الدفع بـسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر المركزي بجنوب سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وتم اخطار ادارة مرور جنوب سيناء وادار الطرق لرفع أثر الحادث من الطريق الجديد..

حادث أخر ..

أصيب شخصان في انقلاب سيارة نقل اصطدمت بـأخري علي الطريق الجديد بعد كارتة أبو رديس اتجاه طور سيناء بحوالي 2 كيلو متر.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بأصابة سائق ومرافق في انقلاب سيارة نقل اصطدمت بـأخري علي الطريق الجديد بعد كارتة أبو رديس اتجاه طور سيناء بحوالي 2 كيلو متر.

وأسفر الحادث عن إصابة كلٍ من:-



1 . حسن محمد حسن عطاالله - 45 سنة - الجيزة - اشتباه ما بعد الإرتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالضلوع من الجهة اليمنى

2 - أحمد رجب إبراهيم أحمد - 33 سنة - الجيزة - كدمات متفرقة بالجسم

وتم الدفع بـسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي بجنوب سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وتم اخطار ادارة مرور جنوب سيناء وادار الطرق لرفع أثر الحادث من الطريق الجديد..