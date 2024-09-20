الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

فريق المقاولون النسائي يفوز على السكة الحديد وديا

بوابة الوفد الإلكترونية

أنتصر فريق المقاولون العرب النسائي لكرة القدم ، على نظيره فريق السكة الحديد وديا برباعية نظيفة، أحرزت الأهداف رحمتو  هدفين ، و أمل محمد إسماعيل و عبير محمد هدف لكل منهما.
جاءت المباراة ضمن الإستعدادات لبطولات الجمهورية في الموسم الرياضي 2024/2025.

يقود الفريق تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين والكابتن مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية، وبقيادة الكابتن هبة رزق المدير الفني ، بالإضافة إلى الكابتن محمد زيادة مدرب عام والكابتن عمر شكر مدرب حراس المرمى، واداري الفريق الكابتن احمد صفا ، بينما تتولى الدكتورة رهف فاروق مسؤولية اخصائي إصابات ملاعب.

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