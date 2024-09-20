الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

غالانت يتوعد بملاحقة أعداء إسرائيل بعد اغتيال عقل

يوآف غالانت
يوآف غالانت

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الجمعة، أن أعداء بلاده لن يجدوا ملجأ حتى في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث أدت غارة جوية إلى مقتل عقل أحد كبار قادة الحزب.

 

لا ملاذ لأعدائنا ولا حتى في الضاحية ببيروت

وكتب غالانت على منصة إكس "لا ملاذ لأعدائنا، ولا حتى في الضاحية ببيروت"، في إشارة إلى الضاحية الجنوبية، حيث أعلنت إسرائيل أنها قتلت إبراهيم عقيل، قائد وحدة النخبة في حزب الله، إلى جانب "حوالي 10 مسؤولين" في الحزب.

 

ومن جانبه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانا قصيرا عقب الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، قال فيه إن أهداف إسرائيل واضحة وإن أفعالها تتحدث عن نفسها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "عقيل والقادة الذين تمت تصفيتهم من مخططي خطة اقتحام الجليل والتي كانت تهدف إلى اقتحام بلدات الجليل وقتل مواطنين مدنيين بشكل مشابه لما نفذته حماس الإرهابية في السابع من أكتوبر".

 

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 14 شخصا على الأقل إصابة 66 آخرين في الغارة الإسرائيلية.

 

 

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