من اجل الارتقاء بأليات العمل على ارض محافظة جنوب سيناء في كافة المجالات التنموية والسياحية والحفاظ على حقوق الدولة، ووضع أسس متينة تحدد مسارات العمل خلال المرحلة القادمة، ومن خلال تواجده على هامش حضور عدد من المؤتمرات الهامة بالقاهرة، عقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء عدة لقاءات مكثفة ونوعية من أجل الارتقاء بالعمل على ارض المحافظة.

نشاط مكثف لمحافظ جنوب سيناء بالقاهرة للارتقاء باليات العمل على أرض المحافظة…

ففي مجال العلاقات العامة والاتصال السياسي، أجرى المحافظ عده لقاءات نوعيه مع عدد من المستشارين والمتخصصين من اجل الإعداد لإنشاء وحده للاتصال السياسي والعلاقات العامة والسياحة والتسويق ووضبط ومراجعة الهيكل الإداري للارتقاء بالعمل بما يواكب التطوير التقنى والفنى خلال المرحلة المقبلة ،

وفي مجال التقنين واستيداء حق الدولة وتذيل التحديات امام المستثمرين، اجرى الدكتور خالد مبارك محافظه جنوب سيناء عده لقاءات مع عدد من مستثمري جنوب سيناء حيث تمت مناقشة كافة التحديات بخصوص الاراضي وتقنين الاوضاع والإشغالات واستيداء حق الدولة بخصوص متأخرات الكهرباء وكذا الاستماع لاراء ومتطلبات المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها.

وفي مجال الترويج السياحي للمدن السياحية بالمحافظة ناقش المحافظ الاسلوب الامثل للترويج السياحي من خلال كوادر مدربة والتعاون الوثيق مع رجال الأعمال والمستثمرين، وإقامة فاعليات دولية كبرى خاصة بمدينه شرم الشيخ والترويج لما تملكه من امكانات سياحية هائلة ومتنوعة وكذا الترويج لمدينة سانت كاترين وخاصة مع قرب افتتاح مشروع التجلي الاعظم والاوحد وكذا الترويج لباقي مدن المحافظة .