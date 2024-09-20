الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

تعدى على أجنبية لفظيًا.. النيابة تتخذ قرارات مع سائق المعادي

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل نيابة المعادي، تحقيقاتها مع قائد سيارة لاتهامه بالتعدى لفظيا على سيدة أجنبية، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الواقعة المذكورة، كما أمرت النيابة العامة بحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

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وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة بالإتيان بأعمال غير أخلاقية والتعدى اللفظى على إحدى السيدات تحمل (جنسية إحدى الدول) حال سيرها بمنطقة المعادى بالقاهرة.


وبالفحص أمكن تحديد وضبط قائد السيارة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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