غيابات اتحاد جدة أمام الهلال في كلاسيكو السعودية

يواجه الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، أزمة كبيرة بسبب الغيات التي في صفوفه قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال التي تقام غداً السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ويغيب عن نادي الاتحاد، أكثر من لاعب على رأسهم عوض الناشري، بالإضافة إلى أحمد شراحيلي، بسبب الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية، ولويز فيليبي، بسبب تواجده خارج مرمى الفريق.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، جاهزية كافة لاعبي الاتحاد الأجانب والمحليين، بخلاف الثلاثي المذكور، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة الفريق القادمة في الكلاسيكو أمام الهلال في دوري روشن للمحترفين.

وفاز نادي الاتحاد، في المباراة الأخيرة في مسابقة دوري روشن للمحترفين، أمام نادي الوحدة بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة.