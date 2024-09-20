نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قري جنوب رفح

قام اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ مصطحبا عددا من قيادات المحافظة بأداء صلاه الجمعة بقرية البرث جنوب مدينة رفح، ثم قام بجولة تفقديه لعدد من القرى والتجمعات برفح، والتقي عدد من المواطنين واستمع لمطالبهم ووجهات نظرهم في بعض الموضوعات التي تهم الحياة اليومية للمواطن، كما نقل لهم تحيات وتقدير اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وطالب نائب محافظ شمال سيناء بفتح تحقيق للمقصرين فى العمل وأن المواطن السيناوى خط أحمر ويجب على كل مسؤل التعامل مع المواطنين معاملة حسنة وقال كلنا هنا نعمل من أجل المواطن

وخلال جولته التفقدية قام نائب المحافظ يرافقه الدكتور محمود راشد مدير التأمين الصحي، بزيارة مختلف العيادات الطبية والصيدلة والمعمل وأماكن التسجيل وأماكن انتظار المرضي، وتفقد الإنشاءات الجديدة في مستشفي العريش العام بحضور الدكتور أحمد منصور مدير عام المستشفي.

وأكد نائب المحافظ علي ضرورة تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بشمال سيناء تنفيذاً لتوجيهات محافظ شمال سيناء، تأتي الزيارة ضمن سلسله الزيارات المكثفة لمختلف مناطق المحافظة لسرعه إنهاء المشروعات وتطوير سبل الحياة.

وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، ومنسق مجلس مشايخ وسط سيناء، إنه تم التأكيد على دور قيادات المجتمع المحلى فى مساندة جهود الدولة فى تنفيذ خطط ومشروعات التنمية والإعمار، وأن جولات نائب محافظ شمال سيناء تأتى فى إطار خطة الدولة فى تنمية سيناء، ومشاركة أهالى وشيوخ عواقل سيناء فى التنمية، ولرد الجميل للقيادة السياسية على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى

جاء ذالك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تنميه المجتمع بشمال سيناء تقوم محافظه شمال سيناء بتكثيف الزيارات الميدانية لمدن المحافظة و بتوجيهات من اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء